Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta Karlıova ilçesini ziyaret etti

BİNGÖL (AA) - Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Karlıova ilçesinde incelemelerde bulundu.

Vali Usta, Halifan köyünde yapımı devam eden deprem konutlarında incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi aldı.

Daha sonra Kaymakamlığa geçen Usta, Kaymakam Tufan Bağır Gilan, Belediye Başkan Yardımcısı Sadri Bingöl ve ilçe protokolü tarafından karşılandı.

Makamda Kaymakam Gilan'dan ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Usta, görüşmenin ardından esnafı ziyaret etti, bir araya geldiği vatandaşların taleplerini dinledi.

Karlıova Öğretmenevi'nde ilçe merkezi ve köy muhtarlarıyla bir araya gelen Usta, "Dertlerinizle dertlenip, sıkıntılarınızı üstleneceğiz. İnşallah elimizden gelenin en iyisini sizlerle birlikte yapmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Vali Usta, daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığına da ziyarette bulundu.