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        Yaralı halde bulunan leylek koruma altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 15:20 Güncelleme: 22.08.2023 - 15:27
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        Yaralı halde bulunan leylek koruma altına alındı
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        BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Genç ilçesinde güvenlik korucuları tarafından yaralı halde bulunan leylek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bingöl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

        Tarlabaşı köyü kırsalında güvenlik korucuları tarafından bir leylek yaralı halde bulundu.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye giden Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Bingöl Şube Müdürlüğü ekipleri leyleği teslim aldı.

        Koruma altına alınan leylek, tedavisinin ardından tekrar doğaya salınacak.

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