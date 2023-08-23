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        TÜGVA'nın Bingöl'de "Yaz Okulu Projesi"nin finali yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 16:22 Güncelleme: 23.08.2023 - 16:22
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        TÜGVA'nın Bingöl'de "Yaz Okulu Projesi"nin finali yapıldı
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        BİNGÖL (AA) - Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) Bingöl'de "Yaz Okulu Projesi"nin kapanış programı düzenlendi.

        Bingöl Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezinde TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci'nin katılımıyla gerçekleştirilen programda, yaz okulunda eğitim alan öğrenciler Kur'an-ı Kerim okudu, ilahiler seslendirdi.

        Beşinci, yaptığı konuşmada gençliğin enerjisini motivasyonunu ortaya koyduğunu belirterek, emeği geçen TÜGVA Bingöl teşkilatına teşekkür etti.

        Konuşmanın ardından kursta dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi.

        Programda, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel, İl Müftüsü Mustafa Topal, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve veliler de yer aldı.

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