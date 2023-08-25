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        Bingöl'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 09:18 Güncelleme: 25.08.2023 - 09:26
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        Bingöl'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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        BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Genç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Doğanca köyünde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Genç Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, 3 arazöz, 3 itfaiye aracı, 5 iş makinesi, 2 ilk müdahale aracı ve 3 su tankeriyle yangını kontrol altına aldı. Çalışmalara helikopterle havadan da destek verildi.

        Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

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