Bingöl'de gaz sızıntısı yaşanan LPG tankeri AFAD tarafından kontrol edildi

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de gaz sızıntısı yaşanan LPG tankeri, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince, güvenli bölgeye alınarak kontrolü yapıldı.

Bingöl-Genç kara yolunun akaryakıt istasyonu mevkisinde 34 FEV 203 plakalı LPG yüklü tankerde, gaz sızıntısı meydana geldi.

Sürücü, ilaçla tankere müdahale ederek sızıntıyı önledi.

Gerekli kontrollerin yapılması için bölgeye AFAD, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

AFAD'ın Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekibi, tankeri güvenli bölgeye aldı, gerekli gaz ölçümünü yaptı ve sızıntının devam etmediğini tespit etti.