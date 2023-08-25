Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Bingöl'de yunus polislerinin denetimlerinde 6 şüpheliye adli işlem uyguladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 15:42 Güncelleme: 25.08.2023 - 15:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bingöl'de yunus polislerinin denetimlerinde 6 şüpheliye adli işlem uyguladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BİNGÖL (AA) - Bingöl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği Yunus ekipleri, denetimlerinde 6 şüpheliye adli işlem uyguladı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde araç ve şüpheli kişiler üzerinde denetim gerçekleştirdi.

        Denetimlerde bir miktar esrar ile metamfetamin, ruhsatsız av tüfeği, tabanca ve 25 fişek ele geçirildi.

        Ekipler, 6 şüpheli hakkında adli işlem başlattı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı denizde kaza geçirdi
        Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı denizde kaza geçirdi
        Kırtasiye alışverişlerinde 'tasarruf' dönemi! Ucuz kalem, ince defter
        Kırtasiye alışverişlerinde 'tasarruf' dönemi! Ucuz kalem, ince defter
        Yusuf daha 8 yaşındaydı! Büyük acı!
        Yusuf daha 8 yaşındaydı! Büyük acı!
        ABD istihbaratından Prigojin değerlendirmesi
        ABD istihbaratından Prigojin değerlendirmesi
        'Finansmana erişim problem olmaktan çıkacak'
        'Finansmana erişim problem olmaktan çıkacak'
        'Antalya'nın Maldivleri'nde teknelerden yüzülmüyor
        'Antalya'nın Maldivleri'nde teknelerden yüzülmüyor
        "Attıkları tivit kadar ciddiye Alacağım"
        "Attıkları tivit kadar ciddiye Alacağım"
        Uyuşturucu operasyonunda çatışma! 1 polis şehit
        Uyuşturucu operasyonunda çatışma! 1 polis şehit
        Putin, Prigojin'in cenazesine katılacak mı?
        Putin, Prigojin'in cenazesine katılacak mı?
        KOBİ'ler için kredi garanti limiti artırılıyor
        KOBİ'ler için kredi garanti limiti artırılıyor
        Yunus Akgün imzaya gidiyor! Ayrılık pozu
        Yunus Akgün imzaya gidiyor! Ayrılık pozu
        Ülke puanında son durum
        Ülke puanında son durum
        Wooow! O ne sihir Icardi
        Wooow! O ne sihir Icardi
        Kışlık konservede ölüm riskine dikkat!
        Kışlık konservede ölüm riskine dikkat!
        Humberstone, hayalet kasabayı andırıyor
        Humberstone, hayalet kasabayı andırıyor
        Rusya'da gizemli ölümler
        Rusya'da gizemli ölümler
        Trump tarihe geçti!
        Trump tarihe geçti!
        Kilitlenmeye karşı faiz neşteri
        Kilitlenmeye karşı faiz neşteri
        Beşiktaş'tan Eric Dier hamlesi!
        Beşiktaş'tan Eric Dier hamlesi!

        Benzer Haberler

        Bingöl'de gaz sızıntısı yaşanan LPG tankeri AFAD tarafından kontrol edildi
        Bingöl'de gaz sızıntısı yaşanan LPG tankeri AFAD tarafından kontrol edildi
        Bingöl balının AB tesciliyle uluslararası pazardaki etkisinin artırılması h...
        Bingöl balının AB tesciliyle uluslararası pazardaki etkisinin artırılması h...
        Bingöl'de orman yangını
        Bingöl'de orman yangını
        Bingöl'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Bingöl'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Bingöl'de ahırda çıkan ve eve sıçrayan yangın söndürüldü
        Bingöl'de ahırda çıkan ve eve sıçrayan yangın söndürüldü
        Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
        Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı