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        Milli takımdaki Bingöllü down sendromlu judocular, Trisome Oyunları'na hazırlanıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 11:45 Güncelleme: 26.08.2023 - 11:45
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        Milli takımdaki Bingöllü down sendromlu judocular, Trisome Oyunları'na hazırlanıyor
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        BİNGÖL (AA) - RIDVAN KORKULUTAŞ - Özel Sporcular Down Judo Milli Takımı seçmelerini geçerek ay-yıldızlı formaya kavuşan Gülseren Bürkek ve İbrahim Budak, 2024 Trisome Oyunları'nda şampiyonluk için çalışıyor.

        Bingöl'de yaşayan 17 yaşındaki Gülseren Bürkek ve 22 yaşındaki İbrahim Budak, Bingöl Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun yönlendirmesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün desteğiyle bu spordaki yeteneklerini ortaya koydu.

        Bu ay Ankara'da düzenlenen Özel Sporcular Down Judo Milli Takımı seçmelerini katılan Bürkek ve Budak, birinci olmayı başardı.

        Azimleriyle aileleri ve öğretmenlerinin gururu olan özel sporcular, antrenörleri Nihat Özdemir'in yönetiminde antrenman yapıyor.

        Çalışmalarını Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Çok Amaçlı Spor Salonu'nda sürdüren sporcular, Antalya'da gerçekleştirilecek 2024 Trisome Oyunları'nda şampiyonluğu hedefliyor.

        - "Yetenekli sporcularımızı seçiyoruz"

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, AA muhabirine, bütün spor sahalarının Bingöllü vatandaşlara açık olduğunu söyledi.

        Gençlik ve Spor Bakanlığının engelli sporculara yönelik "Mutlu Çarşamba" adlı projesinin olduğunu anımsatan Loğoğlu, proje kapsamında engelli öğrencilere yönelik her çarşamba günü aktivite düzenlediklerini belirtti.

        Bu etkinliklerde çocuklar içerisinden kabiliyetli, yetenekli olanları seçtiklerini ifade eden Loğoğlu, şöyle konuştu:

        "Yetenekli ve kabiliyetli çocuklarımızı profesyonel antrenörlerimiz eşliğinde antrenman yaptırıyoruz. Bunların neticesinde Türkiye şampiyonasına ve daha ileri düzeyde Avrupa, Balkan şampiyonalarına katılmaları için çok büyük gayret sarf ediyoruz. Down sendromlu İbrahim ve Gülseren, 11-13 Ağustos'ta Türkiye birincisi olarak milli takıma seçilme hakkını kazandı. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. 2024'te hedefimiz çok büyük. Sporcularımız ümit ediyoruz ki dünya şampiyonu olarak Bingöl'ümüze dönecek."

        - Aileler gururlu ve mutlu

        Gülseren Bürkek'in annesi Hatice Bürkek, kızının şampiyon olduğunu duyduğunda çok heyecanlandığını anlatarak, "Madalyasını arkadaşlarına gösteriyor, 'Ben kazandım.' diyor. İnşallah bir daha kazanırlar ve dünya şampiyonu olurlar. Elimizden ne gelirse yapacağız." ifadelerini kullandı.

        İbrahim Budak'ın ablası Saadet Budak da judoya başladıktan sonra kardeşinde her anlamda gelişme olduğunu belirterek, mutlu ve gururlu olduklarını dile getirdi.

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