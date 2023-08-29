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        Bingöl'de mezrada rahatsızlanan genç ambulans helikopterle hastaneye götürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 19:07 Güncelleme: 29.08.2023 - 19:07
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        Bingöl'de mezrada rahatsızlanan genç ambulans helikopterle hastaneye götürüldü
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        BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Genç ilçesinde, mezrada rahatsızlanan genç ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkeze 70 kilometre uzaklıktaki Kaynaklı mezrasında yaşayan 28 yaşındaki Emre Ekelik, bulantı, kusma ve şiddetli baş ağrısı yaşadı.

        112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumun bildirilmesinin ardından beyin kanaması şüphesi taşıyan hastaya hızlı müdahale edilmesini sağlamak amacıyla bölgeye ambulans helikopter gönderildi.

        Ekelik, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans helikopterle hastaneye götürüldü.

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