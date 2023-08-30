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        Büyük Zafer'in 101. yılı kutlanıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 13:34 Güncelleme: 30.08.2023 - 13:34
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        Büyük Zafer'in 101. yılı kutlanıyor
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        BİNGÖL (AA) - Karlıova ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Törene, Karlıova Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, Belediye Başkan Veysi Bingöl, kamu kurumlarının temsilcileri, jandarma ve emniyet personeli, siyasi parti başkanları ile vatandaşlar katıldı.

        Daha sonra Kaymakamlık makamında tebrikler kabul edildi.

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