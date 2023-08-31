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        Bingöl'de yaban hayvanları fotokapanla görüntülendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 14:14 Güncelleme: 31.08.2023 - 14:20
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        Bingöl'de yaban hayvanları fotokapanla görüntülendi
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        BİNGÖL (AA) - Bingöl'de çeşitli bölgelere kurulan fotokapanlara yaban hayvanlarının görüntüleri yansıdı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Bingöl Şube Müdürlüğü ekipleri, koruma ve kontrol, biyolojik çeşitlilik takibi ve biyolojik kaçakçılık önleme çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, kaçak avlanmayla mücadele kapsamında, yaban hayatının yoğun olduğu çeşitli bölgelere fotokapanlar yerleştiriyor.

        Farklı mevsimlerde ayı, kurt, vaşak, domuz ve tavşan, doğal ortamlarında fotokapanla görüntülendi.

        Ekipler, yapılan araştırmalar neticesinde farklı periyotlarla fotokapanların konumlarını değiştiriyor.

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