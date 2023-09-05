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        Bingöl'de otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Bingöl'de otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 19:36 Güncelleme: 05.09.2023 - 19:47
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        Bingöl'de otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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        İçmeler Mahallesi TOKİ konutları yakınındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

        İhbar üzerine olay yerine Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü ve Bingöl Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, yangını civardaki ormanlık alana ve yerleşim yerine sıçramadan kontrol altına aldı.

        Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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