Bingöl'de 3 milyon 325 bin kök Hint keneviri, 194 kilogram esrar ele geçirildi Bingöl'ün Genç ilçesinde 3 milyon 325 bin 468 kök Hint keneviri, 194 kilogram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 5 Eylül'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele ve istihbari çalışmalar kapsamında ilçe kırsalındaki arazide arama yaptı.

Operasyonda, 3 milyon 325 bin 468 kök Hint keneviri, 150 kilogram toz esrar ve 44 kilogram kubar esrar ele geçirildi.