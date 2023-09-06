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        Bingöl'de 3 milyon 325 bin kök Hint keneviri, 194 kilogram esrar ele geçirildi

        Bingöl'ün Genç ilçesinde 3 milyon 325 bin 468 kök Hint keneviri, 194 kilogram esrar ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 13:28 Güncelleme: 06.09.2023 - 13:31
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        Bingöl'de 3 milyon 325 bin kök Hint keneviri, 194 kilogram esrar ele geçirildi
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        Valilikten yapılan açıklamaya göre, 5 Eylül'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele ve istihbari çalışmalar kapsamında ilçe kırsalındaki arazide arama yaptı.

        Operasyonda, 3 milyon 325 bin 468 kök Hint keneviri, 150 kilogram toz esrar ve 44 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

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