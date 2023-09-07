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        Bingöl'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Bingöl'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 18:53 Güncelleme: 07.09.2023 - 18:59
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        Bingöl'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 12 AN 085 plakalı otomobil, Bingöl-Erzurum kara yolunun Göktepesi köyü mevkisinde Elem K. idaresindeki 34 FIL 232 otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü Elem K. hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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