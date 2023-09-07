Bingöl'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Bingöl'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Giriş: 07.09.2023 - 18:53 Güncelleme: 07.09.2023 - 18:59
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 12 AN 085 plakalı otomobil, Bingöl-Erzurum kara yolunun Göktepesi köyü mevkisinde Elem K. idaresindeki 34 FIL 232 otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü Elem K. hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.