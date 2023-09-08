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        Bingöl'de 362 sikke ele geçirildi

        Bingöl'ün Genç ilçesinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 362 sikke ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 16:29 Güncelleme: 08.09.2023 - 16:46
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        Bingöl'de 362 sikke ele geçirildi
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        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarihi eser kaçakçılarıyla mücadele kapsamında ilçede uygulama gerçekleştirdi.

        Bir kişinin üzerinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 362 sikke, 5 yüzük, bilezik, mühür, kolye ucu ve 3 obje ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.

        Malzemeler Elazığ Müze Müdürlüğü'ne gönderildi.

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