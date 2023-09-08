Bingöl'de 362 sikke ele geçirildi
Bingöl'ün Genç ilçesinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 362 sikke ele geçirildi.
Giriş: 08.09.2023 - 16:29 Güncelleme: 08.09.2023 - 16:46
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarihi eser kaçakçılarıyla mücadele kapsamında ilçede uygulama gerçekleştirdi.
Bir kişinin üzerinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 362 sikke, 5 yüzük, bilezik, mühür, kolye ucu ve 3 obje ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.
Malzemeler Elazığ Müze Müdürlüğü'ne gönderildi.