Bingöl'de ahırda çıkan yangında 2 büyükbaş hayvan telef oldu
Bingöl'de bir ahırda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü, yangında 2 büyükbaş hayvan telef oldu.
Giriş: 09.09.2023 - 20:25 Güncelleme: 09.09.2023 - 20:25
Merkeze bağlı Kaleönü Mahallesi'nde Abdullah Abir'e ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 2 büyükbaş hayvan telef olurken ahırdaki saman ve yem de yandı.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.