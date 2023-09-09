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        Bingöl'de ahırda çıkan yangında 2 büyükbaş hayvan telef oldu

        Bingöl'de bir ahırda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü, yangında 2 büyükbaş hayvan telef oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 20:25 Güncelleme: 09.09.2023 - 20:25
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        Bingöl'de ahırda çıkan yangında 2 büyükbaş hayvan telef oldu
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        Merkeze bağlı Kaleönü Mahallesi'nde Abdullah Abir'e ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 2 büyükbaş hayvan telef olurken ahırdaki saman ve yem de yandı.

        Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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