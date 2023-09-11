Bingöl'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.G. (25) tabancayla vuruldu.
O sırada bölgeye yakın polis ekipleri olaya müdahale etti.
Polis ekipleri şüpheli S.K'yi olay yerinde etkisiz hale getirerek yakaladı.
Ağır yaralanan R.G, polis ekiplerince kaldırıldığı Karlıova Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.