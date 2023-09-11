Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Bingöl'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 17:45 Güncelleme: 11.09.2023 - 18:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bingöl'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.G. (25) tabancayla vuruldu.

        O sırada bölgeye yakın polis ekipleri olaya müdahale etti.

        Polis ekipleri şüpheli S.K'yi olay yerinde etkisiz hale getirerek yakaladı.

        Ağır yaralanan R.G, polis ekiplerince kaldırıldığı Karlıova Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Denizde can pazarı! 13.5 saat sürüklendiler
        Denizde can pazarı! 13.5 saat sürüklendiler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi aydınlık günler beklemekte
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi aydınlık günler beklemekte
        Feribotta ölüm sonrası Yunan bakan istifa etti
        Feribotta ölüm sonrası Yunan bakan istifa etti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        "Sahte yaş tespit raporu" davasında tutuklu kalmadı!
        "Sahte yaş tespit raporu" davasında tutuklu kalmadı!
        Kuntz: Hala burada hocayım!
        Kuntz: Hala burada hocayım!
        Naldo'nun yoğun bakımdaki oğlundan gelişme!
        Naldo'nun yoğun bakımdaki oğlundan gelişme!
        Polis, katili drone ile takip edip yakaladı!
        Polis, katili drone ile takip edip yakaladı!
        "Birinci öncelik enflasyonu tek haneye indirmek"
        "Birinci öncelik enflasyonu tek haneye indirmek"
        Otomobil ve telefonlara el konulacak
        Otomobil ve telefonlara el konulacak
        Terör örgütünün sözde askeri eğitim sorumlusu etkisiz!
        Terör örgütünün sözde askeri eğitim sorumlusu etkisiz!
        İşte İstanbul'daki barajların doluluk oranı!
        İşte İstanbul'daki barajların doluluk oranı!
        Hastanede çıkan arbedede yere yığıldı!
        Hastanede çıkan arbedede yere yığıldı!
        Otomobilde 'ithal' dönem
        Otomobilde 'ithal' dönem
        "G.Saray'da efsane olmak istiyorum"
        "G.Saray'da efsane olmak istiyorum"
        Türkiye'nin en pahalı telefonu olacak
        Türkiye'nin en pahalı telefonu olacak
        "2-3 gün içinde tahliyesi tamamlanacak! Son 400 metre!"
        "2-3 gün içinde tahliyesi tamamlanacak! Son 400 metre!"
        Deniz Türüç'te sıcak gelişme!
        Deniz Türüç'te sıcak gelişme!
        Karanlıkta yanlış yemek yedi, hastanelik oldu
        Karanlıkta yanlış yemek yedi, hastanelik oldu
        Varlıkları biliniyordu ama ilk kez fotoğraflandı!
        Varlıkları biliniyordu ama ilk kez fotoğraflandı!

        Benzer Haberler

        12 Bingölspor ve Hakkarispor yeniden Türkiye Kupası'na dahil edildi
        12 Bingölspor ve Hakkarispor yeniden Türkiye Kupası'na dahil edildi
        Genç Kaymakamı Muhammet Güzel, göreve başladı
        Genç Kaymakamı Muhammet Güzel, göreve başladı
        Bingöl'de ahırda çıkan yangında 2 inek öldü
        Bingöl'de ahırda çıkan yangında 2 inek öldü
        Bingöl'de ahırda çıkan yangında 2 büyükbaş hayvan telef oldu
        Bingöl'de ahırda çıkan yangında 2 büyükbaş hayvan telef oldu
        Bingöl'de 2 gök taşı ile 373 tarihi eser ele geçirildi
        Bingöl'de 2 gök taşı ile 373 tarihi eser ele geçirildi
        Bingöl'de 362 sikke ele geçirildi
        Bingöl'de 362 sikke ele geçirildi