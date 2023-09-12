Karlıova'da ilkokuldan ortaokula geçen öğrenciler ikramlarla karşılandı Bingöl'ün Karlıova ilçesinde ilkokuldan ortaokula geçen öğrencilere okul yönetimi tarafından çikolata ve kolonya ikram edildi.

2023-2024 eğitim öğretim yılının dün başlaması dolayısıyla Öğretmen Hüseyin Hüsnü Tekışık Ortaokuluna gelen 5. sınıf öğrencileri okula uyumlarının sağlanması için öğretmenleri tarafından karşılandı.

Öğretmenler öğrencilere çikolata ve kolonya ikram etti.

Daha sonra sınıflarına geçen öğrenciler öğretmenleri ile tanıştı.

Okuldaki öğretmenler ilkokulu bitirip ortaokula geçiş yapan öğrencilere destek olmak için onlara her türlü yardımı sunacaklarını belirterek, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dilediler.