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        Bingöl'de jandarma ekipleri öğrencilerle bir araya geldi

        Bingöl'de İl Jandarma Komutanlığı personeli, yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla öğrencileri ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 11:43 Güncelleme: 12.09.2023 - 11:47
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        Bingöl'de jandarma ekipleri öğrencilerle bir araya geldi
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        Ağaçeli 100. Yıl Ortaokulunda eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla öğrencilerin heyecanına ortak olan jandarma ekipleri, güvenli internet kullanımı, okumanın önemi ve görev alanlarıyla ilgili bilgilendirme yaptı.

        Ekipler okulda, jandarma bünyesinde operasyonlarda görev alan "Yalı" ve "Meke" isimli köpeklerle de gösteri sundu.

        Ardından öğrencilere "Tim Jandarma" adlı çizgi filmi izletildi. Öğrencilere ziyaretin sonunda "Jandarma çocuk dergisi" ve "jandarma boyama kitabı" hediye edildi.

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