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        Bingöl'de yılbaşından bu yana 464 uyuşturucu operasyonu düzenlendi

        RIDVAN KORKULUTAŞ - Bingöl'de Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü, 1 Ocak'tan bu yana gerçekleştirilen 464 operasyonda 38 milyon 806 bin 779 kök Hint keneviri ve 1 ton 241 kilo 699 gram esrar ele geçirerek, terör örgütünün finans kaynağına darbe vurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 11:01 Güncelleme: 14.09.2023 - 11:01
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        Bingöl'de yılbaşından bu yana 464 uyuşturucu operasyonu düzenlendi
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        Bölgede huzur ve güvenliğin tesis edilmesi, asayişin sağlanması için gece gündüz görev yapan güvenlik güçleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyonlar düzenliyor.

        Hava destekli operasyonlarda uyuşturucu maddenin üretildiği alanları tespit eden ekipler, insansız hava araçları ve teknolojik bütün imkanları kullanarak uyuşturucu üretiminin yanı sıra nakli ve ticaretiyle de etkin mücadele yürütüyor.

        Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığı timleri, dedektör köpeklerin de desteğiyle uyuşturucunun izini sürerek, terör örgütü PKK'nın finansman kaynağını yerinde belirliyor.

        Her türlü istihbaratı de titizlikle değerlendirip, gerekli planlama ve talimatlar doğrultusunda nokta operasyonlar düzenleyen ekipler, tespit ettiği uyuşturucuyu imha ediyor.

        Jandarma dağları karış karış ararken, polis ekipleri de kent genelinde gece gündüz düzenlediği operasyonlarla uyuşturucuyla mücadelesini sürdürüyor.

        AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu üretimi ve ticaretini engellemek amacıyla sorumluluk alanlarında bu yıl 1 Ocak'tan 13 Eylül'e kadar 464 operasyon gerçekleştirdi.

        Operasyonlarda, 38 milyon 806 bin 779 kök Hint keneviri, 1 ton 241 kilo 699 gram esrar, 48 bin 209 metre sulama hortumu, bir miktar eroin, 361 gram metamfetamin,138 sentetik hap, 218 gram kenevir tohumu, 23 gram kokain ele geçirildi.

        Hint kenevirlerini operasyon bölgesinde imha eden ekipler, tarlaları uyuşturucudan arındırıyor.

        KOM ekipleri bu süreçte ayrıca insan ticareti, mali suçlar, belgede sahtecilik, kaçakçılık, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığı, siber suç olayları kapsamında da 66 başarı operasyon gerçekleştirdi.

        Operasyonlarda, 375 muhtelif tarihi eser, silah, 2 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 52 av tüfeği ve 44 mühimmat ele geçirildi.

        Operasyonlarda, jandarma ekiplerince 629, polis ekiplerince de 189 şüpheli yakalandı.

        - "Operasyonlarımız artarak devam edecek"

        Vali Ahmet Hamdi Usta, AA muhabirine, Bingöl'de huzurun sağlanmasını amaçladıklarını belirterek, asayiş ve güvenlik için uyuşturucu, organize suç örgütleri ve düzensiz göç ile etkin mücadele yürütüldüğünü söyledi.

        Operasyonlarda büyük miktarda uyuşturucunun ele geçirildiğine işaret eden Usta, "Son yılların en büyük operasyonları diyebiliriz. Uyuşturucuyu Bingöl'ün gündeminden çıkarmak konusunda kararlıyız. Operasyonlarımız artarak devam edecek." dedi.

        - Okul önlerinde polis ekipleri görevlendirildi

        Çocukları ve gençleri uyuşturucudan korumak amacıyla okul önlerinde sürekli polis bulundurduklarını anlatan Usta, velilerden bu konuda kendilerini güvende hissetmelerini istedi.

        "Çocukları bize emanet." diyen Usta, uyuşturucu ile mücadelede halkın da desteğine ihtiyaç duyduklarını belirtti.

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