Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Karlıova'da okul servisleri denetlendi

        Karlıova'da jandarma ekipleri, okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 19:55 Güncelleme: 15.09.2023 - 19:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karlıova'da okul servisleri denetlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karlıova'da jandarma ekipleri, okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri gerçekleştirdiği denetimlerde, servis araçlarının teknik donanımlarını ve araçlarda bulunması zorunlu ekipmanları kontrol etti, servis şoförlerine bilgilendirmede bulundu.

        Araçların otomatik kapı, emniyet kemeri, acil durum ekipmanları ve yangın söndürme cihazlarını inceleyen ekipler, sürücülerin ehliyet, ruhsat ve taşımacılık izin belgelerini de kontrol ederek, eksiklikler konusunda uyarıda bulundu.

        Ekipler, öğrencileri emniyet kemeri takmaları konusunda da uyardı.

        Öğrencilerin huzur ve güvenliğini sağlamak için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Malatya'da 9 bina aynı anda yıkıldı
        Malatya'da 9 bina aynı anda yıkıldı
        "Yeni bir dönemi hep birlikte açacağız"
        "Yeni bir dönemi hep birlikte açacağız"
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Leo Dubois ayrılığa hazırlanıyor!
        Leo Dubois ayrılığa hazırlanıyor!
        Kuzey Kore lideri Rusya'da uçak fabrikasını ziyaret etti
        Kuzey Kore lideri Rusya'da uçak fabrikasını ziyaret etti
        O an kamerada! Teröristin çantasındaki bomba AVM'de böyle patladı!
        O an kamerada! Teröristin çantasındaki bomba AVM'de böyle patladı!
        Türkiye-AB ilişkilerinde dönüm noktaları
        Türkiye-AB ilişkilerinde dönüm noktaları
        2.8 milyon dolarlık anlaşma!
        2.8 milyon dolarlık anlaşma!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ek ders ve burs müjdesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ek ders ve burs müjdesi
        CHP'de iki isim adaylığını ilan etti
        CHP'de iki isim adaylığını ilan etti
        Eşini öldürüp dereye atan kadının cezası belli oldu!
        Eşini öldürüp dereye atan kadının cezası belli oldu!
        Madeleine McCann soruşturmasına kötü haber
        Madeleine McCann soruşturmasına kötü haber
        Devlet hastanesinde sahte hemşire!
        Devlet hastanesinde sahte hemşire!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Eris varyantı Türkiye'de
        Eris varyantı Türkiye'de
        Aldatma iddiasına yanıt
        Aldatma iddiasına yanıt
        Dev hedef: 15'te 15!
        Dev hedef: 15'te 15!
        Kötü alışkanlıklarının kurbanı oldu
        Kötü alışkanlıklarının kurbanı oldu
        Otomotivde 2 yıllık 'filo' dönemi
        Otomotivde 2 yıllık 'filo' dönemi

        Benzer Haberler

        Bingöl'de iki kamyonun karıştığı kazada 1 kişi ağır yaralandı
        Bingöl'de iki kamyonun karıştığı kazada 1 kişi ağır yaralandı
        Bingöl'de ambulans helikopter, köydeki hasta için havalandı
        Bingöl'de ambulans helikopter, köydeki hasta için havalandı
        Bingöl'de köyde rahatsızlanan yaşlı adam ambulans helikopterle hastaneye gö...
        Bingöl'de köyde rahatsızlanan yaşlı adam ambulans helikopterle hastaneye gö...
        Bingöl'de yılbaşından bu yana 464 uyuşturucu operasyonu düzenlendi
        Bingöl'de yılbaşından bu yana 464 uyuşturucu operasyonu düzenlendi
        Bingöl'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Bingöl'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Bingöl'de jandarma ekipleri öğrencilerle bir araya geldi
        Bingöl'de jandarma ekipleri öğrencilerle bir araya geldi