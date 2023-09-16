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        Karlıova'da kayıp 15 yaşındaki çocuk bulundu

        Karlıova ilçesine bağlı Yiğitler köyü Mezracık mezrasında kaybolan 15 yaşındaki Musab İnan bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 16:15 Güncelleme: 16.09.2023 - 16:24
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        Karlıova'da kayıp 15 yaşındaki çocuk bulundu
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        Karlıova ilçesine bağlı Yiğitler köyü Mezracık mezrasında kaybolan 15 yaşındaki Musab İnan bulundu.

        İlçeye bağlı Yiğitler köyünün Mezracık mezrasında dün kaybolan zihinsel engelli İnan için tüm ekipler seferber oldu.

        AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri ile vatandaşların arama çalışması sonucu İnan bulundu. Aile üyeleri, ekiplere teşekkür etti.

        Gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.​​​​​​​

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