Bingöl'de 55 kilo 400 gram esrar ele geçirildi Bingöl'ün Genç ilçesinde 55 kilo 400 gram esrar ve 10 bin 282 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Bingöl'ün Genç ilçesinde 55 kilo 400 gram esrar ve 10 bin 282 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele ve narkotik tespit değerlendirme planı kapsamında ilçe kırsalındaki 6 arazide arama yaptı.

Arazilerde yapılan aramada, 51 kilo toz esrar, 4 kilo 400 gram kubar esrar ve 10 bin 282 kök Hint keneviri bulundu.