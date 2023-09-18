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        Bingöl'de vinç ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

        Bingöl'de vinç ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 16:32 Güncelleme: 18.09.2023 - 16:35
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        Bingöl'de vinç ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı
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        Bingöl'de vinç ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

        Sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç ile vinç, Bingöl-Diyarbakır kara yolunun Doğanca köyü Makber mevkisinde çarpıştı.

        Kazada, araçlardaki 8 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Genç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Çarpışmanın etkisiyle vinçte çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında vinç kullanılmaz hale geldi.

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