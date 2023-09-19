Karlıova'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı
Karlıova ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Giriş: 19.09.2023 - 12:23 Güncelleme: 19.09.2023 - 12:23
Karlıova ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Hükümet Konağı önünde yapılan törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Törene, Kaymakam Tufan Bağır Gilan, Belediye Başkanı Veysi Bingöl, İlçe Jandarma Komutanı Rıza Duman, İlçe Emniyet Müdürü Adil Aydemir, gaziler, askeri personel ile kurum müdürleri katıldı.