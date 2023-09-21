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        Karlıovalı berber engelli ve yaşlıları ücretsiz tıraş ediyor

        Karlıova ilçesinde berberlik yapan İsmail Yalçın, kardeşleriyle birlikte farkındalık oluşturmak için iş yerine gelen 65 yaş üstü yaşlılar ve engellileri ücretsiz tıraş ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 11:58 Güncelleme: 21.09.2023 - 12:03
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        Karlıovalı berber engelli ve yaşlıları ücretsiz tıraş ediyor
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        Karlıova ilçesinde berberlik yapan İsmail Yalçın, kardeşleriyle birlikte farkındalık oluşturmak için iş yerine gelen 65 yaş üstü yaşlılar ve engellileri ücretsiz tıraş ediyor.

        Karlıova ilçesinde iki yıldır berber dükkanı işleten Yalçın, yaşlı ve engellilerin gönlüne dokunmak ve onlara destek olmak amacıyla sosyal sorumluluk projesi başlattı.

        Cumhuriyet Caddesi'ndeki iş yerinde yaklaşık bir yıl önce 65 yaş üstü yaşlı ve engellileri ücretsiz tıraş etmeye karar veren Yalçın, ilçedeki rehabilitasyon merkezleriyle de iletişime girerek buradan gelen öğrencileri ücretsiz tıraş ediyor.

        Yalçın, "Yaklaşık bir yıldır bu uygulamayı başlattık. Yaşlı ve engellilere yardımcı olmak için çabalıyoruz. Onların hayır dualarını alıyoruz." dedi.

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