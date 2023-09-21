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        Bingöl'de "Aile Çalıştayı" düzenlendi

        Bingöl'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, sosyal sorunların tespiti, çözümü, ailenin korunması, güçlendirilmesi ve sosyal refahın artırılmasına yönelik çalışmalara katkıda bulunmak amacıyla "Aile Çalıştayı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 12:03 Güncelleme: 21.09.2023 - 12:15
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        Bingöl'de "Aile Çalıştayı" düzenlendi
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        Bingöl'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, sosyal sorunların tespiti, çözümü, ailenin korunması, güçlendirilmesi ve sosyal refahın artırılmasına yönelik çalışmalara katkıda bulunmak amacıyla "Aile Çalıştayı" gerçekleştirildi.

        Bingöl Üniversitesi Konukevi'nde düzenlenen çalıştayda, kamu kurum ve kuruluşları ile dernekler ve koruyucu ailelerde kalanlar, bilgi ve tecrübelerini aktardı.

        Vali Ahmet Hamdi Usta, programda yaptığı konuşmada, ailenin köklü ve mukaddes bir kurum olduğunu söyledi.

        Devletin ve hükümetin sosyal politikalar alanında aileyi merkeze alan çok önemli çalışmalar yaptığını dile getiren Usta, kadın, çocuk, yaşlı gibi konularda alınan koruyucu ve önleyici tedbirlerle aile kurumu desteklenerek muhtemel krizlerin önüne geçilmesinin hedeflendiğini belirtti.

        Aile Çalıştayı'nın konuya farklı pencerelerden bakabilme açısından verimli olduğunu ifade eden Usta, şöyle konuştu:

        "Bugün ülkemizde ve dünyada aile kurumunu zayıflatmaya, aile içi ilişkileri geriletmeye ve bir eğitim müessesesi olan ailenin önemini ve ağırlığını yok etmeye yönelik bilinçli, organize, sistematik süreçler yaşıyoruz. Anne, baba ve çocuk ilişkilerini, akrabalık ilişkilerini, paylaşma ve dayanışma ilişkilerini, terbiye ilişkilerini olumsuz etkileyen bu gelişmeler karşısında el ele ortak çabalar geliştirmeli, ab-ı hayat misali sürekli dirlik ve düzen sunan, özü itibariyle iyiliklere yakın, kötülüklere mesafeli duran aile kurumunu korumalı ve yüceltmeliyiz. Çalıştay programında son derece önemli başlıklar var. Birbirinden değerli akademisyenlerimizin, uzmanlarımızın, sivil toplum temsilcilerimizin bu başlıklar altında yapacakları çalışmaların Bingöl ili özelinde, sorunlar, çözüm önerileri, fırsatlar ve güçlü yönlerin tespiti açısından önemli katkılar sunacağına yürekten inanıyorum. "

        Çalıştayda, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat da birer konuşma yaptı

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