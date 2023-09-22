Bingöl'de ahıra giren kurtlar 50 kuzuyu öldürdü
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde ahıra giren kurtların saldırısı sonucu 50 kuzu öldü.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde ahıra giren kurtların saldırısı sonucu 50 kuzu öldü.
İlçenin Kaynarpınar köyünde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Nurettin Tektaş'a ait ahıra kurtlar girdi.
Kurtların saldırısı sonucu ahırda bulunan 50 kuzu öldü.
Köy muhtarı Özbek Abaylı, köyde yaşayan besici Nurettin Tektaş'a ait ahırdaki 50 kuzunun gece saatlerinde kurtların saldırısı sonucu öldüğünü belirterek, konuyu Kaymakamlık ve yetkili kurumlara bildirdiklerini söyledi.
Abaylı, yaşanan mağduriyetin giderilmesini istediklerini söyledi.