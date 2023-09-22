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        Bingöl'de ahıra giren kurtlar 50 kuzuyu öldürdü

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde ahıra giren kurtların saldırısı sonucu 50 kuzu öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 13:58 Güncelleme: 22.09.2023 - 13:58
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        Bingöl'de ahıra giren kurtlar 50 kuzuyu öldürdü
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        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde ahıra giren kurtların saldırısı sonucu 50 kuzu öldü.

        İlçenin Kaynarpınar köyünde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Nurettin Tektaş'a ait ahıra kurtlar girdi.

        Kurtların saldırısı sonucu ahırda bulunan 50 kuzu öldü.

        Köy muhtarı Özbek Abaylı, köyde yaşayan besici Nurettin Tektaş'a ait ahırdaki 50 kuzunun gece saatlerinde kurtların saldırısı sonucu öldüğünü belirterek, konuyu Kaymakamlık ve yetkili kurumlara bildirdiklerini söyledi.

        Abaylı, yaşanan mağduriyetin giderilmesini istediklerini söyledi.

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