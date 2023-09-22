Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Karlıova Kaymakamlığının desteğiyle engelli iki çocuğu olan kadının evine boya badana yapıldı

        Karlıova Kaymakamlığınca ilçede engelli iki çocuğu olan 80 yaşındaki kadının evine boya badana desteği sağlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 16:27 Güncelleme: 22.09.2023 - 16:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karlıova Kaymakamlığının desteğiyle engelli iki çocuğu olan kadının evine boya badana yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karlıova Kaymakamlığınca ilçede engelli iki çocuğu olan 80 yaşındaki kadının evine boya badana desteği sağlandı.

        Karlıova Kaymakamlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ilçede yaşayan kimsesiz, yaşlı, engelli ve kronik hastalığı olan vatandaşların evlerine temizlik hizmeti sunuyor.

        "Vefa Projesi" kapsamında ekipler evinin temizliğini yapamayacak durumda olan vatandaşlara destek sağlanıyor.

        Bu kapsamda Çiftlik köyünde yaşayan iki engelli çocuğu olan 80 yaşındaki kadının evinin boya ve badanası yapıldı.

        Evi boya hizmetiyle yenileyen vefa ekipleri, evde yaşayan aile fertlerine kişisel bakım hizmeti sundu, ailenin genel ihtiyaçları karşılandı.

        Ayrıca proje kapsamında vatandaşlara sabun, sıvı sabun, çamaşır suyu ve deterjan gibi hijyen malzemeleri desteği de sunuluyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Meteoroloji'den flaş uyarı! Ateşten cumartesi!
        Meteoroloji'den flaş uyarı! Ateşten cumartesi!
        Rus Karadeniz Donanması'nın karargahına füze saldırısı
        Rus Karadeniz Donanması'nın karargahına füze saldırısı
        Arda Güler'den sevindiren gelişme!
        Arda Güler'den sevindiren gelişme!
        Dünya Bankası ile kredi anlaşması imzalandı
        Dünya Bankası ile kredi anlaşması imzalandı
        Küçük kız yalanladı: Annem babamı aldatmadı!
        Küçük kız yalanladı: Annem babamı aldatmadı!
        "Uçağın nerede olduğundan emin değilim"
        "Uçağın nerede olduğundan emin değilim"
        Atatürk'e çirkin hareket yapan A.E.S.'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Atatürk'e çirkin hareket yapan A.E.S.'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Dursun Özbek açıkladı: Yeni forma sponsoru...
        Dursun Özbek açıkladı: Yeni forma sponsoru...
        Asılsız ihbarlar, söylenmeyen siparişler... "Psikolojimiz bozuldu!"
        Asılsız ihbarlar, söylenmeyen siparişler... "Psikolojimiz bozuldu!"
        "Nuri'yi kıskandım"
        "Nuri'yi kıskandım"
        Starlink üzerinden Tesla pazarlığı…
        Starlink üzerinden Tesla pazarlığı…
        Filenin Sultanları doludizgin!
        Filenin Sultanları doludizgin!
        "Köyün kurallarına uymadıkları için bu hale geldi"
        "Köyün kurallarına uymadıkları için bu hale geldi"
        "Her kurban, kendine kurban arıyor"
        "Her kurban, kendine kurban arıyor"
        Evlenmeyeceğini açıkladı
        Evlenmeyeceğini açıkladı
        Bob Ross'un programda yaptığı ilk tablo satışta
        Bob Ross'un programda yaptığı ilk tablo satışta
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        "Sanıyorum herkesi iyileştiriyor"
        "Sanıyorum herkesi iyileştiriyor"
        "Rakipleri dize getiriyor"
        "Rakipleri dize getiriyor"
        "Stresli bir süreçti"
        "Stresli bir süreçti"

        Benzer Haberler

        Bingöl'de ahıra giren kurtlar 50 kuzuyu öldürdü
        Bingöl'de ahıra giren kurtlar 50 kuzuyu öldürdü
        Bingöl'de "Aile Çalıştayı" düzenlendi
        Bingöl'de "Aile Çalıştayı" düzenlendi
        Karlıovalı berber engelli ve yaşlıları ücretsiz tıraş ediyor
        Karlıovalı berber engelli ve yaşlıları ücretsiz tıraş ediyor
        Bingöl'de bozayı ve tilkilerin çöplükte yiyecek arayışı görüntülendi
        Bingöl'de bozayı ve tilkilerin çöplükte yiyecek arayışı görüntülendi
        Karlıova'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı
        Karlıova'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı
        Hafif ticari araçla çarpışan vinçli kamyon yandı: 8 yaralı
        Hafif ticari araçla çarpışan vinçli kamyon yandı: 8 yaralı