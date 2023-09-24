Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Bingöl'de 529 kilo 600 gram esrar ve 3 milyon 158 bin kök kenevir ele geçirildi

        Bingöl'de düzenlenen narkoterör operasyonunda 529 kilo 600 gram esrar ve 3 milyon 158 bin kök kenevir ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 11:18 Güncelleme: 24.09.2023 - 11:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bingöl'de 529 kilo 600 gram esrar ve 3 milyon 158 bin kök kenevir ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bingöl'de düzenlenen narkoterör operasyonunda 529 kilo 600 gram esrar ve 3 milyon 158 bin kök kenevir ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 19-20 Eylül'de 20 noktada uyuşturucu ile uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik narkoterör operasyonu düzenledi.

        Operasyonda 206 kilo 400 gramı toz, 58 kilo 400 gramı kubar olmak üzere 529 kilo 600 gram esrar ve 3 milyon 158 bin 752 kök kenevir ele geçirildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kusursuz Sultanlar! 7'de 7 ile zirvedeyiz
        Kusursuz Sultanlar! 7'de 7 ile zirvedeyiz
        Kritik önemdeki barajın seviyesi yüzde 9'a düştü!
        Kritik önemdeki barajın seviyesi yüzde 9'a düştü!
        Nikah iptal olunca aileler birbirine girdi!
        Nikah iptal olunca aileler birbirine girdi!
        Hem annesi hem kendi sevgilisi olan kişiye kocasını öldürttü!
        Hem annesi hem kendi sevgilisi olan kişiye kocasını öldürttü!
        "Ziyech'in ustalık eseri"
        "Ziyech'in ustalık eseri"
        Davalık filmin çekimlerine başlandı
        Davalık filmin çekimlerine başlandı
        Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde!
        Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde!
        Bugün olsa 3 milyar lira ödeyecektik
        Bugün olsa 3 milyar lira ödeyecektik
        F.Bahçe kritik virajda! Kartal'ın 11'i
        F.Bahçe kritik virajda! Kartal'ın 11'i
        En iyi film belli oldu
        En iyi film belli oldu
        Obezite çocuklar arasında da yayılıyor!
        Obezite çocuklar arasında da yayılıyor!
        Şenol Güneş'in Kayseri 11'i
        Şenol Güneş'in Kayseri 11'i
        Değişen hayatını anlattı
        Değişen hayatını anlattı
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Cimbom 4 köşe!
        Cimbom 4 köşe!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Kimler 7200 günle emekli olacak?
        Kimler 7200 günle emekli olacak?
        "Pes" dedirten olay! Tüfekle vurduğu anı kameraya kaydetti!
        "Pes" dedirten olay! Tüfekle vurduğu anı kameraya kaydetti!
        2 bin yıllık makyaj malzemeleri Kütahya'da bulundu
        2 bin yıllık makyaj malzemeleri Kütahya'da bulundu
        Harran Ulu Cami'nin görkemi kazdıkça ortaya çıkıyor
        Harran Ulu Cami'nin görkemi kazdıkça ortaya çıkıyor

        Benzer Haberler

        Bingöl'de yasadışı keklik avına 34 bin TL ceza
        Bingöl'de yasadışı keklik avına 34 bin TL ceza
        Bingöl'de parktan atılan çöpler Çapakçur Vadisi'nde kirliliğe neden oldu
        Bingöl'de parktan atılan çöpler Çapakçur Vadisi'nde kirliliğe neden oldu
        Karlıova Kaymakamlığının desteğiyle engelli iki çocuğu olan kadının evine b...
        Karlıova Kaymakamlığının desteğiyle engelli iki çocuğu olan kadının evine b...
        Bingöl'de ahıra giren kurtlar 50 kuzuyu öldürdü
        Bingöl'de ahıra giren kurtlar 50 kuzuyu öldürdü
        Bingöl'de "Aile Çalıştayı" düzenlendi
        Bingöl'de "Aile Çalıştayı" düzenlendi
        Karlıovalı berber engelli ve yaşlıları ücretsiz tıraş ediyor
        Karlıovalı berber engelli ve yaşlıları ücretsiz tıraş ediyor