Bingöl'de baraj kapaklarının açılmasıyla nehirde mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
Bingöl'ün Genç ilçesinde baraj kapaklarının açılmasıyla debisi yükselen Murat Nehri'nde mahsur kalan 2 vatandaş kurtarıldı.
Giriş: 24.09.2023 - 22:47 Güncelleme: 24.09.2023 - 22:51
Bingöl'ün Genç ilçesinde baraj kapaklarının açılmasıyla debisi yükselen Murat Nehri'nde mahsur kalan 2 vatandaş kurtarıldı.
Akşam saatlerinde Murat Nehri yatağında bulunan 2 kişi, baraj kapaklarının açılması ile yükselen suların ortasında mahsur kaldı.
İhbar üzerine AFAD ve Genç Belediyesi İtfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
Nehirde mahsur kalan 2 vatandaş ekiplerce kurtarıldı.