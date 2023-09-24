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        Bingöl'de baraj kapaklarının açılmasıyla nehirde mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

        Bingöl'ün Genç ilçesinde baraj kapaklarının açılmasıyla debisi yükselen Murat Nehri'nde mahsur kalan 2 vatandaş kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 22:47 Güncelleme: 24.09.2023 - 22:51
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        Bingöl'de baraj kapaklarının açılmasıyla nehirde mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
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        Bingöl'ün Genç ilçesinde baraj kapaklarının açılmasıyla debisi yükselen Murat Nehri'nde mahsur kalan 2 vatandaş kurtarıldı.

        Akşam saatlerinde Murat Nehri yatağında bulunan 2 kişi, baraj kapaklarının açılması ile yükselen suların ortasında mahsur kaldı.

        İhbar üzerine AFAD ve Genç Belediyesi İtfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

        Nehirde mahsur kalan 2 vatandaş ekiplerce kurtarıldı.

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