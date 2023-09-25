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        Bingöl'de 12 kilo 690 gram esrar ele geçirildi

        Bingöl'ün Genç ilçesinde 12 kilo 690 gram esrar ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 17:56 Güncelleme: 25.09.2023 - 18:02
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        Bingöl'de 12 kilo 690 gram esrar ele geçirildi
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        Bingöl'ün Genç ilçesinde 12 kilo 690 gram esrar ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele ve istihbari çalışmalar kapsamında ilçe kırsalındaki arazide arama yaptı.

        Operasyonda, 10 kilo 120 gram toz esrar, 2 kilo 570 gram kubar esrar ve 347 kök Hint keneviri ele geçirildi.

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