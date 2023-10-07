Bingöl'de "Dünya Yürüyüş Günü" etkinliği düzenlendi
Bingöl'de "Dünya Yürüyüş Günü" dolayısıyla etkinlik yapıldı.
Bingöl'de "Dünya Yürüyüş Günü" dolayısıyla etkinlik yapıldı.
Türk Kızılay Bingöl Şubesi tarafından organize edilen yürüyüş, Hacı Hıdır Camisi önünde başladı.
Yeşilay ile Kuzey Yüzü Dağcılık Kulübü'nün de katılım sağladığı yürüyüşte, "Sağlığa yürüyoruz" ve "İyiliğe adım atın" yazılı dövizler taşındı.
Dörtyol mevkisinde sona eren etkinliğin ardından katılımcılara ikramda bulunuldu.
Yürüyüşte, Türk Kızılay Bingöl Şube Başkanı Fevzi Kaya ile Kuzey Yüzü Dağcılık Kulübü Başkanı Ramazan Küçükhazar da yer aldı.