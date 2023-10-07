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        Bingöl'de salça kovaları ve patates çuvallarında 10 kilogram esrar bulundu

        Bingöl'ün Genç ilçesinde bir araçta yapılan aramada salça kovaları ve patates çuvallarına gizlenmiş 10 kilogram esrar ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 16:26 Güncelleme: 07.10.2023 - 16:35
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        Bingöl'de salça kovaları ve patates çuvallarında 10 kilogram esrar bulundu
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        Bingöl'ün Genç ilçesinde bir araçta yapılan aramada salça kovaları ve patates çuvallarına gizlenmiş 10 kilogram esrar ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün Küpar Yol Kontrol Noktası'nda bir aracı durdurdu.

        Ekipler, araçtaki S.D. ve A.A'nın şüpheli hareketleri üzerine araçta yaptığı aramada, bagajdaki salça kovaları ve patates çuvallarının içerisine gizlenmiş 10 kilogram esrar ele geçirdi.

        S.D'nin üzerinde yapılan aramada ise 23 gram esrar bulundu.

        Gözaltına alınan S.D. ve A.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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