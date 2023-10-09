Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Karlıova'da Filistin'e destek açıklaması yapıldı

        Karlıova'da HÜDA PAR İlçe Başkanlığı öncülüğünde Filistinlilere destek açıklaması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 16:06 Güncelleme: 09.10.2023 - 16:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karlıova'da Filistin'e destek açıklaması yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karlıova'da HÜDA PAR İlçe Başkanlığı öncülüğünde Filistinlilere destek açıklaması yapıldı.

        İlçenin Dörtyol mevkisinde düzenlenen basın açıklamasına HÜDA PAR İlçe Başkanı Yavuz Bingöl, Saadet Partisi Bingöl İl Başkanı Muhammed Fatih Tiryaki, MHP Karlıova İlçe Başkanı Fikri Alan ve vatandaşlar katıldı.

        Grup adına basın açıklamasını okuyan HÜDA PAR üyesi Serdin Kılıç, İslam dünyasını Filistin'e destek vermeye davet ettiklerini belirtti.

        Kılıç, şunları kaydetti:

        "Filistin halkının haklı mücadelesinde muvaffak olması için dualarımızı gönderiyoruz. Filistinli Müslümanlar işgale karşı direnişlerinde yalnız bırakılmamalıdır. İslam dünyasını Filistin'e sahip çıkmaya ve kardeşlerinin yanında durmaya davet ediyoruz. HÜDA PAR olarak Mescid-i Aksa'nın ve Müslüman kardeşlerimizin yanındayız."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Netanyahu: Yanıtımız Ortadoğu'yu değiştirecek
        Netanyahu: Yanıtımız Ortadoğu'yu değiştirecek
        "İsrail'deki saldırılarda 9 ABD'li öldü"
        "İsrail'deki saldırılarda 9 ABD'li öldü"
        Festival faciaya dönüştü, kaçış anı böyle görüntülendi!
        Festival faciaya dönüştü, kaçış anı böyle görüntülendi!
        "Bingazi'de silahlı çatışmalar yaşanıyor"
        "Bingazi'de silahlı çatışmalar yaşanıyor"
        İhbara giden polisi şehit etmişti! İşte o suç makinesi!
        İhbara giden polisi şehit etmişti! İşte o suç makinesi!
        KKTC'de yakalanan müteahhitten akılalmaz savunma!
        KKTC'de yakalanan müteahhitten akılalmaz savunma!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asla müsaade etmeyeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asla müsaade etmeyeceğiz
        Demir Kubbe sistemi nasıl işliyor?
        Demir Kubbe sistemi nasıl işliyor?
        İsrail: Gazze ablukaya alınacak
        İsrail: Gazze ablukaya alınacak
        Görenler şoke oldu! Karadeniz'de dev hortum!
        Görenler şoke oldu! Karadeniz'de dev hortum!
        Kapalıçarşı'da tavandan sarkan gizli tehlike!
        Kapalıçarşı'da tavandan sarkan gizli tehlike!
        "Burak Yılmaz daha fazla koştu"
        "Burak Yılmaz daha fazla koştu"
        Perre Antik Kenti'nde oda mezar bulundu
        Perre Antik Kenti'nde oda mezar bulundu
        "Kayıp için mucize gerek"
        "Kayıp için mucize gerek"
        Kamyonun arkasında gidiyordu! Aynı kaza: 4 ölü!
        Kamyonun arkasında gidiyordu! Aynı kaza: 4 ölü!
        Rehin alınan İsraillilerin kimliği hakkında neler biliniyor?
        Rehin alınan İsraillilerin kimliği hakkında neler biliniyor?
        Türkiye'ye büyük müjde!
        Türkiye'ye büyük müjde!
        Çebi'nin kararı bekleniyor
        Çebi'nin kararı bekleniyor
        "Doktora şiddet kabul edilemez"
        "Doktora şiddet kabul edilemez"
        Petrol, altın ve dolarda yükseliş
        Petrol, altın ve dolarda yükseliş

        Benzer Haberler

        Bingöl'de `Yasin Börü ve arkadaşlarını anma´ programı
        Bingöl'de `Yasin Börü ve arkadaşlarını anma´ programı
        Bingöl'de Filistin'e destek açıklaması
        Bingöl'de Filistin'e destek açıklaması
        Otomobildeki salça kovaları ve patates çuvallarından 10 kilogram esrar çıkt...
        Otomobildeki salça kovaları ve patates çuvallarından 10 kilogram esrar çıkt...
        Bingöl'de salça kovaları ve patates çuvallarında 10 kilogram esrar bulundu
        Bingöl'de salça kovaları ve patates çuvallarında 10 kilogram esrar bulundu
        Bingöl'de "Dünya Yürüyüş Günü" etkinliği düzenlendi
        Bingöl'de "Dünya Yürüyüş Günü" etkinliği düzenlendi
        Bingöl'ün tescilli guldar domatesinin üretimi devlet desteğiyle artacak
        Bingöl'ün tescilli guldar domatesinin üretimi devlet desteğiyle artacak