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        Bingöl'de bir haftada 112 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

        Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, kentte 2-9 Ekim tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 112 kilo 144 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 21:33 Güncelleme: 09.10.2023 - 21:48
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        Bingöl'de bir haftada 112 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi
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        Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, kentte 2-9 Ekim tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 112 kilo 144 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi.

        Vali Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı narkotik ile mücadele ekiplerinin kentte 2-9 Ekim tarihleri arasında uyuşturucu operasyonları düzenlediğini belirtti.

        Operasyonlarda muhtelif nitelikte 112 kilo 144 gram uyuşturucu madde ile 4 adet bong uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildiğini aktaran Usta, "Fedakarca çalışan güvenlik personellerime ve destekleri için Bingöllü hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Uyuşturucuyla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek. Sağduyulu Bingöl halkımızın da desteğiyle uyuşturucuyu Bingöl'ün gündeminden çıkarıp gençlerimiz ve çocuklarımızı bu illetten kurtaracağız." ifadelerini kullandı.

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