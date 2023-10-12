Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Bingöl'de halk daha kaliteli sağlık hizmetine erişecek

        Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, yapımına başlanan 500 yataklı devlet hastanesi ile halkın daha kaliteli sağlık hizmetine erişebileceğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 18:08 Güncelleme: 12.10.2023 - 18:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bingöl'de halk daha kaliteli sağlık hizmetine erişecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, yapımına başlanan 500 yataklı devlet hastanesi ile halkın daha kaliteli sağlık hizmetine erişebileceğini bildirdi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Usta, il merkezinde yapımına başlanan 500 yataklı devlet hastanesi ile Bingöl 100. Yıl İl Halk Kütüphanesi inşaat alanlarında incelemede bulundu.

        Usta, İl Sağlık Müdürü Veysel Tosun ve yüklenici firma yetkililerinden devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Açıklamasında yeni hastanenin ilin sağlık altyapısına önemli katkılar sağlayacağını belirten Usta, "Yeni hastanemizin tamamlanmasıyla birlikte ilde sağlık hizmetleri daha etkili bir şekilde sunulacak. Hastanenin modern altyapısıyla birlikte vatandaşlarımız daha kaliteli sağlık hizmetine erişebilecek." ifadesini kullandı.

        Vali Usta, daha sonra Cumhuriyetin 100. yılında "100 Yeni Kütüphane" hedefi doğrultusunda kentte yapılan ve tamamlanma aşamasına Bingöl 100. Yıl İl Halk Kütüphanesi'ni ziyaret etti.

        Usta, Kültür ve Turizm Müdürü Selahattin Yazar ile yüklenici firma yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alarak süreçte emeği geçenlere teşekkür etti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Her iki tarafta da sivillerin öldürülmesini kabul etmiyoruz"
        "Her iki tarafta da sivillerin öldürülmesini kabul etmiyoruz"
        TBMM, 'İsrail-Filistin' gündemiyle toplandı
        TBMM, 'İsrail-Filistin' gündemiyle toplandı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Gardi'den Mane itirafı!
        Gardi'den Mane itirafı!
        "İsrail Şam ve Halep Havalimanını vurdu"
        "İsrail Şam ve Halep Havalimanını vurdu"
        İğrenç olayda gerçeği DNA testi ortaya çıkardı!
        İğrenç olayda gerçeği DNA testi ortaya çıkardı!
        Habertürk ekibi çatışma hattında
        Habertürk ekibi çatışma hattında
        Milliler liderlik için sahada!
        Milliler liderlik için sahada!
        10 yıldır haberi var
        10 yıldır haberi var
        Şikâyet etti, hayatı karardı
        Şikâyet etti, hayatı karardı
        KKM'de rekor düşüş
        KKM'de rekor düşüş
        Taksiciye önce ceza sonra tahliye
        Taksiciye önce ceza sonra tahliye
        Dört bir yanından tarih fışkıran kent!
        Dört bir yanından tarih fışkıran kent!
        Umalım ki sorun Arda Güler'de olsun
        Umalım ki sorun Arda Güler'de olsun
        Kemer Country’de şimdi ne olacak?
        Kemer Country’de şimdi ne olacak?
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        Önce nikâh, sonra hayır konseri
        Önce nikâh, sonra hayır konseri
        IMEI iptal kararının sebebi nedir?
        IMEI iptal kararının sebebi nedir?
        Dikkat! 2025 yılında her 4 çocuktan birinde olabilir!
        Dikkat! 2025 yılında her 4 çocuktan birinde olabilir!
        MHR yeni modelle halka açılıyor
        MHR yeni modelle halka açılıyor

        Benzer Haberler

        Bingöl´de 3 günlük eylem yasağı
        Bingöl´de 3 günlük eylem yasağı
        Bingöl'de gösteri, yürüyüş ve açık hava toplantıları 3 gün yasaklandı
        Bingöl'de gösteri, yürüyüş ve açık hava toplantıları 3 gün yasaklandı
        Bingöl'ün Çapakçur Çayı'nda taşkın riskine karşı çalışma yapılıyor
        Bingöl'ün Çapakçur Çayı'nda taşkın riskine karşı çalışma yapılıyor
        Bingöl'de bir haftada 112 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi
        Bingöl'de bir haftada 112 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi
        Karlıova'da Filistin'e destek açıklaması yapıldı
        Karlıova'da Filistin'e destek açıklaması yapıldı
        Bingöl'de `Yasin Börü ve arkadaşlarını anma´ programı
        Bingöl'de `Yasin Börü ve arkadaşlarını anma´ programı