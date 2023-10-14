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        Bingöl'de 36 kilo 500 gram kubar esrar ele geçirildi

        Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında 36 kilo 500 gram kubar esrar ve 247 kök Hint keneviri ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 15:05 Güncelleme: 14.10.2023 - 15:15
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        Bingöl'de 36 kilo 500 gram kubar esrar ele geçirildi
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        Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında 36 kilo 500 gram kubar esrar ve 247 kök Hint keneviri ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesi çalışmaları sürüyor.

        Bu kapsamda Genç ilçesi kırsalındaki arazi taramasında, 36 kilo 500 gram kubar esrar ve 247 kök Hint keneviri bulundu.

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