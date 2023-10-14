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        Bingöl'de Cumhuriyetin 100. Yılı dolayısıyla at yarışları düzenlendi

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla "şeref koşusu, at yarışları" etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 18:44 Güncelleme: 14.10.2023 - 18:44
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        Bingöl'de Cumhuriyetin 100. Yılı dolayısıyla at yarışları düzenlendi
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        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla "şeref koşusu, at yarışları" etkinliği gerçekleştirildi.

        Karlıova Kaymakamlığınca yaklaşık 20 yıldır ilçede resmi olarak düzenlenmeyen at yarışlarının yeniden yapılabilmesi için çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda Cumhuriyetin 100. Yılı dolayısıyla "Erzurum ve Muş'tan da gelen 18 yarışmacının katılımıyla Toklular köyünde şeref koşusu düzenlendi.

        3 bin 300 metrelik parkurda 3 etapta yapılan yarışlarda katılımcılar mücadele etti.

        Yoğun katılımın olduğu etkinlikte vatandaşların bir bölümü itfaiye aracının üzerinde yarışları izledi.

        Vali Ahmet Usta, programda yaptığı konuşmada, herkese keyif veren bir etkinlik olduğunu söyledi.

        İlçede yaklaşık bir asırdır geleneksel at yarışlarının düzenlendiğini dile getiren Usta, şöyle konuştu:

        "Yarışlara 20 yıldan beri ihmal edilmiş, ara verilmiş, bunun tekrar başlamasının çok güzel bir tarihe denk geldiğini ifade etmek istiyorum. Bu etkinliklerin Cumhuriyetin 100. yılına denk gelmesi çok anlamlı ve bundan sonra da sürekli bir şekilde yapılması, canıgönülden benim de isteğim. Bingöl Valisi olarak bu işe canla başla bundan sonraki süreçte daha da yaygınlaşması, daha da bölgesel anlamda bir cazibe merkezi olması için elimizden gelen desteği vereceğime söz veriyorum."

        Karlıova Kaymakamı Tufan Bağır Gilan da vatandaşların daha önce kendi imkanlarıyla at yarışını düzenlediğini anlatarak "Bu sene de gerek vatandaşlarımız arasındaki birlik ve beraberliği pekiştirmek gerekse programımıza bir resmiyet kazandırarak geleneksel hale gelmesine vesile olmak adına at yarışlarımızı Kaymakamlığımız öncülüğünde düzenlemeye karar verdik. Yarışlarımıza ilçemiz dışından gelen yarışmacılarımıza da teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

        Yarışma sonucunda 1. grupta Hüseyin Karabağ, 2. grupta Serhat Kala, 3. grupta yine Serhat Kala birinci oldu.

        Dereceye giren sporculara ödül, katılımcılara plaket verildi.

        Müzik dinletisi, zeybek ve diğer halk oyunları gösterilerinin de yapıldığı etkinlikte, çocuklara pamuk şeker ikram edildi.

        Programda Belediye Başkanı Erdal Arıkan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, Karlıova Belediye Başkanı Veysi Bingöl, kaymakamlar, belediye başkanları da yer aldı.

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