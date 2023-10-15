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        Sivas'taki otobüs kazasında babasını kaybeden genç yaşadıklarını anlattı

        Sivas'ın Gürün ilçesinde yolcu otobüsünün devrildiği kazada babasını kaybeden, kendisi de yaralanan 25 yaşındaki Bingöllü Vedat Bulut, yaşadıklarını anlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 16:03 Güncelleme: 15.10.2023 - 16:03
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        Sivas'taki otobüs kazasında babasını kaybeden genç yaşadıklarını anlattı
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        Sivas'ın Gürün ilçesinde yolcu otobüsünün devrildiği kazada babasını kaybeden, kendisi de yaralanan 25 yaşındaki Bingöllü Vedat Bulut, yaşadıklarını anlattı.

        Kazada yaşamını yitiren Muhittin Bulut'un (58) cenazesi, memleketi Bingöl merkeze bağlı Yeniköy'de toprağa verildi.

        Yaralanan oğlu Vedat Bulut ise ayaktaki tedavisinin ardından taburcu edildi.

        Bulut, Yeniköy'deki evlerinde yaptığı açıklamada, babası Muhittin Bulut, dayısı Ramazan Ataş ve arkadaşı Hasan Dağ ile iş vesilesiyle gittikleri Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinden bir süre sonra İstanbul'a geçerek otobüsle memleketlerine dönmeye karar verdiklerini söyledi.

        Yolculuk esnasında otobüsün süratli şekilde ilerlediğini ve araçta meydana gelen sarsıntıdan dolayı gece olmasına rağmen uyuyamadığını dile getiren Bulut, şöyle devam etti:

        "Şoföre, 'bakın bu araç çok hızlı gidiyor, kaza yapacak' dedim. O gün de bayağı bir kaza da olmuştu o yollarda. Saat sabah 06.30 civarında ben uyanıktım, yolu izlerken şoför viraja süratli girdi ve direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyetini kaybedince daha da toparlayamadı. Otobüs devrilip sürüklenmeye başladı. O esnada arkadaşım yatıyordu, onu uyandırmaya çalışmamla yere düşmemiz bir oldu. Araç içindeki herkes yerdeydi, bağırıyordu, yardım çığlıkları vardı. O sırada kapı girişleri, ikisi de kapanmıştı. Önden arkadan çekiçle camları kırmaya çalışıyordular, kırılmıyordu. Ayakkabım ayağımdan çıkmıştı, tekme atıp camı çatlattım, bir delik açıldı. Yoldan geçenler yardıma geldi, camı tam kırdılar ve o şekilde çıktık."

        Kaza esnasında babasını hiç göremediğini belirten Bulut, "Babam vefat etmişti, benim haberim bile yoktu. Beni sakinleştirmek, ambulansa bindirmek için 'senin baban Malatya'daki hastanede' dediler. Dayımın da kafası yarılmıştı, perişan haldeydi. Benim de vücudumda yaralar vardı ama ayakta durabiliyorum, dayım ve arkadaşım hastanede şu an." dedi.

        Bulut, "Dönüşte ben 'uçakla gidelim', babam 'otobüsle gidelim' demişti. Aynı gün uçak yoktu, bir saat sonra da otobüs kalkacaktı. Babam, 'Siz istiyorsanız uçakla gidin, ben yalnız giderim' demişti. Biz de onu tek göndermemek için beraber o araca binerek yola çıktık." ifadelerini kullandı.

        Kazada yaralanan Ramazan Ataş ve Hasan Dağ'ın Bingöl Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

        İstanbul-Van seferini yapan Van Gölü Turizm'e ait S.A. yönetimindeki 44 AK 213 plakalı yolcu otobüsü, Pınarbaşı-Gürün kara yolu Yazyurdu mevkisinde devrilmişti. Kazada, 7 kişi hayatını kaybetmiş, 40 kişi de yaralanmıştı.

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