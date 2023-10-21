Bingöllü öğrenciler Ankara'yı gezdi Bingöl'ün Karlıova Kaymakamlığı tarafından gerçekleştirilen ölçme ve değerlendirme sınavında başarılı olan öğrencilere yönelik Ankara gezisi düzenlendi.

Bingöl'ün Karlıova Kaymakamlığı tarafından gerçekleştirilen ölçme ve değerlendirme sınavında başarılı olan öğrencilere yönelik Ankara gezisi düzenlendi.

Karlıova ilçesinde 219 öğrenci arasında ilk 50'ye giren öğrenciler, öğretmenleri refakatında Ankara'da gezdirildi.

Karlıova Kaymakamı Tufan Bağır Gilan'ın da eşlik ettiği gezi programında, öğrenciler bazı üniversiteleri gezdi, yapılan çalışmalar ve eğitim öğretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı, üniversitelerdeki derslere katıldı.

Gezi programı kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesini ziyaret eden öğrenciler, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından kabul edildi.

Daha sonra öğrencilere 4 milyondan fazla kitap koleksiyonun olduğu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesini gezdi.

Ankara'nın Keçiören ilçesini gezen öğrenciler, Estergon Türk Kültür Merkezinde Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un misafiri oldu.

Anıtkabir'i ziyaret eden öğrenciler, Atatürk'ün kalemlerinden kitaplarına, kıyafetlerinden kişisel bakım eşyalarına kadar birçok eşyasının sergilendiği müzeyi gezdi.

TBMM'yi de gezen öğrenciler, burada AK Parti Bingöl milletvekilleri Feyzi Berdibek ile Zeki Korkutata tarafından karşılandı. Öğrencilere, TBMM Genel Kurul ve çevresi rehber eşliğinde gezdirildi.

Öğrencilerden Ozan Kılıç, çok mutlu olduklarını belirterek, gezi programı için yetkililere teşekkür etti.​​​​​​​