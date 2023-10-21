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        Bingöl'de 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

        Bingöl'ün Genç ilçesinde 10 hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 18:54 Güncelleme: 21.10.2023 - 18:59
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        Bingöl'de 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
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        Bingöl'ün Genç ilçesinde 10 hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 5-17 Ekim tarihlerinde meydana gelen 10 hırsızlık olayının şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

        Ekipler, yürüttüğü çalışmalar neticesinde olayın şüphelisi olduğu değerlendirilen 3 kişinin kimliğini tespit etti.

        Takibe alınan şüpheliler Bingöl-Genç kara yolunda kiraladıkları araç içerisinde yakalandı.

        Suçlarını itiraf eden 2 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Çalınan malzemeler ise sahiplerine teslim edildi.

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