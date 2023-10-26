Bingöllü kadınlar Filistin'e destek için oturma eylemi gerçekleştirdi Bingöl'de kadınlar tarafından, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto amacıyla oturma eylemi düzenlendi.

Bingöl'de kadınlar tarafından, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto amacıyla oturma eylemi düzenlendi.

Hacılar Camisi bahçesinde bir araya gelen sivil toplum örgütleri ile siyasi partilerin kadın temsilcileri, Filistin bayrakları ile dövizler taşıdı.

Oturma eylemi öncesi grup adına Genç İHH Kadın Sorumlusu Semra Bulut, basın açıklaması yaptı.

Bulut, Gazze şeridine yönelik yılladır süren bombalı saldırıların çocuk, kadın ve hastaları hedef aldığını belirterek, "Apartheid rejimi, yaklaşık 100 yıldır Filistinlilerin topraklarını işgal ederek defalarca katliam gerçekleştirdi, 2 milyondan fazla insanın yaşadığı Gazze Şeridi'ne 17 yıldır abluka uygulayarak bölgeyi adeta bir toplama kampına çevirdi. İşgalci İsrail her 15 dakikada 3 çocuk katlederek Gazze Şeridi'nde, dünyanın gözü önünde soykırım uyguluyor." diye konuştu.

Açıklamanın ardından oturma eylemi başladı.