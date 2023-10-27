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        Bingöl'de 2 kilo 664 gram esrar ele geçirildi

        Bingöl'ün Genç ilçesinde 2 kilo 664 gram kubar esrar, 130 kök skunk, 23 kök Hint keneviri ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 09:28 Güncelleme: 27.10.2023 - 09:29
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        Bingöl'de 2 kilo 664 gram esrar ele geçirildi
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        Bingöl'ün Genç ilçesinde 2 kilo 664 gram kubar esrar, 130 kök skunk, 23 kök Hint keneviri ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında ilçe kırsalında üç noktada arama yaptı.

        Aramada, 2 kilo 664 gram kubar esrar, 130 kök skunk, 23 kök Hint keneviri ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

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