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        Bingöl'de 50 kilo 998 gram esrar ele geçirildi

        Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında 50 kilo 998 gram kubar esrar ve 51 kilo 2 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 10:34 Güncelleme: 28.10.2023 - 10:35
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        Bingöl'de 50 kilo 998 gram esrar ele geçirildi
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        Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında 50 kilo 998 gram kubar esrar ve 51 kilo 2 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imalatı, satışı ve yasa dışı ekimin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler bu kapsamda Genç kırsalındaki 3 noktada yaptığı aramada, 50 kilo 998 gram kubar esrar, 51 kilo 2 gram kenevir tohumu, 26 kök kenevir bitkisi ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

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