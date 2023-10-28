Bingöl'de 50 kilo 998 gram esrar ele geçirildi Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında 50 kilo 998 gram kubar esrar ve 51 kilo 2 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında 50 kilo 998 gram kubar esrar ve 51 kilo 2 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imalatı, satışı ve yasa dışı ekimin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler bu kapsamda Genç kırsalındaki 3 noktada yaptığı aramada, 50 kilo 998 gram kubar esrar, 51 kilo 2 gram kenevir tohumu, 26 kök kenevir bitkisi ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.