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        Bingöl'de giysi kumbarasıyla 3 ton 652 kilogram tekstil ürünü geri dönüşüme kazandırıldı

        Bingöl'de, giysi atık kumbarasında toplanan 3 ton 652 kilogram tekstil atığı geri dönüşüme kazandırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 15:13 Güncelleme: 02.11.2023 - 15:26
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        Bingöl'de giysi kumbarasıyla 3 ton 652 kilogram tekstil ürünü geri dönüşüme kazandırıldı
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        Bingöl'de, giysi atık kumbarasında toplanan 3 ton 652 kilogram tekstil atığı geri dönüşüme kazandırıldı.

        Bingöl Belediyesi tarafından hayata geçirilen giysi atık kumbarası projesi ile mahallelere iki hafta önce 70 giysi kumbarası yerleştirildi.

        Kumbaralarda toplanan kullanılabilecek durumdaki kıyafetler gerekli temizlik yapıldıktan sonra ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Kullanılamayacak durumdakiler ise fabrikalarda ham madde olarak değerlendiriliyor.

        Giysi kumbaralarında 2 haftada 3 ton 652 kilogram tekstil atığı toplandı.

        Belediye Başkanı Erdal Arıkan, projeye vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği belirtti.

        Sıfır atık ve çevre dostu projelerle gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmayı amaçladıklarını ifade eden Arıkan, şunları kaydetti:

        "Doğal kaynakların korunması ve atıkların geri dönüşümü noktasında özverili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu doğrultuda şehrimiz genelinde kurduğumuz kumbaralar aracılığıyla kullanılmayan tekstil atıklarını evsel atıklardan ayrıştırıp ekonomimize kazandırıyoruz. Her geçen gün ilginin arttığı kumbara sayısını da önümüzde süreçte arttırmayı, daha fazla tekstil atığını toplamayı hedefliyoruz. Bu çerçevede tüm vatandaşlarımızdan evlerinde kullanmadıkları giyim ve tekstil eşyalarını çöp yerine kumbaralara bırakmalarını bekliyoruz."

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