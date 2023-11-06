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        Bingöl'de 81 yaşındaki kadın omuz protezi ameliyatıyla sağlığına kavuştu

        Bingöl Devlet Hastanesinde sağ omuzunda kireçlenme olan 81 yaşındaki hasta, omuz protezi ameliyatı ile sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 16:29 Güncelleme: 06.11.2023 - 16:33
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        Bingöl'de 81 yaşındaki kadın omuz protezi ameliyatıyla sağlığına kavuştu
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        Bingöl Devlet Hastanesinde sağ omuzunda kireçlenme olan 81 yaşındaki hasta, omuz protezi ameliyatı ile sağlığına kavuştu.

        Bingöl Devlet Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, rahatsızlığı nedeniyle hastaneye başvuran Kumriye Tekingündüz'ün yapılan tetkiklerde sağ omuzunda kireçlenme tespit edildi.

        Hastaya ortopedi ve travmatoloji uzmanı Op. Dr. Kadir İsmail Dere ve ekibi tarafından omuz protezi ameliyatı yapıldı.

        Başhekim Uzman Dr. Samet Tatlı, Tekingündüz'ü hastane odasında ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Op. Dr. Dere, protez ameliyatlarının sıklıkla diz ve kalça eklemindeki kireçlenmeye bağlı gerçekleştirildiğini ancak bu eklemler dışında daha az da olsa diğer eklemlerde de protez ameliyatı yapılabildiğini kaydetti.

        Hastaya omuz ekleminin kaslarında onarılamayacak düzeyde yırtık olması nedeniyle ameliyat önerdiklerini ifade eden Dere, ameliyatın başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini belirtti.

        Dere, "Ekip olarak önceliğimiz hastanemizde yapılabilecek ameliyatları yaparak, hastalarımızın çevre illere sevkini azaltmaktır. Nitekim daha önce çok nadir yapılan birçok ortopedi ve travmatoloji ameliyatlarını şu an hastanemizde gerçekleştirmekteyiz." ifadelerini kullandı.

        Başhekim Uzman Dr. Tatlı da hastanelerinde bu tür operasyonların artarak yapıldığını belirtti.

        Tatlı, şunları kaydetti:

        "Göreve başladığımız günden bu yana hastalara ihtiyaç duydukları hizmetleri sunarak çevre illere sevkleri azaltmak için çaba gösterioruz. Bu kapsamda poliklinik sayılarımız, uzman sayılarımız artarken özellikli ameliyatlar için de her türlü imkanı sağlamaya özen gösteriyoruz. Her geçen gün gelişen bir hastane olmayı amaçlıyoruz. Bu tür ameliyatların artarak devam edeceğini umuyor bir kez daha doktorumuza ve ekibine teşekkür ediyorum. Hastamıza da acil şifalar diliyorum."

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