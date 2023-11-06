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        Bingöl'de asayiş uygulamalarında yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

        Bingöl'de asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 12 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 17:19 Güncelleme: 06.11.2023 - 17:19
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        Bingöl'de asayiş uygulamalarında yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
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        Bingöl'de asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 12 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Vali Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya hesabından, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 30 Ekim-6 Kasım'da kentte gerçekleştirdiği asayiş uygulamalarına ilişkin paylaşım yaptı.

        Ekiplerin, 2'si yabancı 75 bin 281 kişinin sorgulamasını yaptığını aktaran Usta, "30 Ekim-6 Kasım 2023 tarihleri arasında 255 aranan şahıs tespit edilip, 12 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden 5'i tutuklandı. 16 bin 880 araç denetlenip, 930 araca cezai işlem yapıldı. 56 araç trafikten men edildi. Tek amacımız Bingöl'ü daha güvenli ve huzurlu bir kent yapmak. Sizlerin destek ve anlayışıyla başaracağız. Canla başla çalışan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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