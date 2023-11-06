Bingöl'de 93 kilo 209 gram esrar, 2 kilo 134 gram skunk ele geçirildi

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, kentte bir haftada düzenlenen operasyonlarda 93 kilo 209 gram esrar, 2 kilo 134 gram skunk ele geçirildiğini bildirdi.

Vali Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte 30 Ekim-6 Kasım'da uyuşturucu operasyonları düzenlediğini bildirdi.

Operasyonlarda, 57 kilo 551 gram kubar esrar, 35 kilo 658 gram toz esrar, 2 kilo 134 gram skunk, 5,21 gram metamfetamin ve 2 gram bonzai ele geçirildiğini aktaran Usta, şunları kaydetti:

"Siz değerli Bingöl halkımızın da destekleriyle uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyoruz. İnşallah uyuşturucuyu Bingöl'ün gündeminden çıkarıp, çocuklarımızı ve gençlerimizi bu illetten kurtaracağız. Canla başla çalışan arkadaşlarıma ve destekleri için Bingöllü hemşehrilerime teşekkür ediyorum."