Bingöl'de kamyonun uygulama noktasındaki araçlara çarpması sonucu 6 kişi yaralandı

Bingöl'ün Genç ilçesinde kamyonun uygulama noktasındaki 2 araca çarptığı kazada 6 kişi yaralandı.

Genç-Diyarbakır kara yolunda seyreden, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 21 EN 421 plakalı kamyon kontrolden çıkarak jandarma ekiplerinin uygulama noktasında bekleyen kamyonet ve otomobile çarptı.

Kazada kamyonet ve otomobildeki 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulansla Genç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.