Bingöl'de kamyonun uygulama noktasındaki araçlara çarpması sonucu 6 kişi yaralandı
Bingöl'ün Genç ilçesinde kamyonun uygulama noktasındaki 2 araca çarptığı kazada 6 kişi yaralandı.
Bingöl'ün Genç ilçesinde kamyonun uygulama noktasındaki 2 araca çarptığı kazada 6 kişi yaralandı.
Genç-Diyarbakır kara yolunda seyreden, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 21 EN 421 plakalı kamyon kontrolden çıkarak jandarma ekiplerinin uygulama noktasında bekleyen kamyonet ve otomobile çarptı.
Kazada kamyonet ve otomobildeki 6 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulansla Genç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.