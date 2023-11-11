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        Bingöl merkezli terör örgütü PKK/KCK operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

        Bingöl merkezli 2 ilde düzenlenen terör örgütü PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 19:35 Güncelleme: 11.11.2023 - 19:45
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        Bingöl merkezli terör örgütü PKK/KCK operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
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        Bingöl merkezli 2 ilde düzenlenen terör örgütü PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK silah terör örgütünün finans kaynaklarının deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik 9 ay süren bir çalışma yaptı.

        Bu kapsamda 20 şüpheliyi tespit eden ekipler, Bingöl ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Operasyonda, Bingöl'de 19, Tekirdağ'da 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramada, 16 tabanca mermisi, 4 fişek, çok sayıda doküman, terör örgütü mensuplarına ait poster ve fotoğraf, dijital materyal, örgüt finansmanında kullanılacağı değerlendirilen 10 bin 410 dolar, 235 avro, 20 İngiliz sterlini ve 14 bin 775 lira ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden 13'ü serbest bırakıldı.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.E. ve İ.A. adli kontrol şartıyla salıverildi. A.S, A.N, M.S, S.D. ve Ü.Ö. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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