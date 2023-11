Bingöl merkezli terör örgütü PKK/KCK operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

Bingöl merkezli 2 ilde düzenlenen terör örgütü PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK silah terör örgütünün finans kaynaklarının deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik 9 ay süren bir çalışma yaptı.

Bu kapsamda 20 şüpheliyi tespit eden ekipler, Bingöl ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, Bingöl'de 19, Tekirdağ'da 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramada, 16 tabanca mermisi, 4 fişek, çok sayıda doküman, terör örgütü mensuplarına ait poster ve fotoğraf, dijital materyal, örgüt finansmanında kullanılacağı değerlendirilen 10 bin 410 dolar, 235 avro, 20 İngiliz sterlini ve 14 bin 775 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden 13'ü serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.E. ve İ.A. adli kontrol şartıyla salıverildi. A.S, A.N, M.S, S.D. ve Ü.Ö. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.